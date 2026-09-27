Día Mundial del Turismo: Quito superó nivel prepandemia, con USD 1 746 millones en ventas

El turismo nacional e internacional mueve millones de dólares y dinamiza la economía de Ecuador.

Este 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo y detrás de cada viaje por Ecuador hay mucho más que vacaciones y fotografías.

El Sistema Nacional de Información Turística del Viceministerio de Turismo mide entradas internacionales, gasto en feriados, ventas, empleo, inversiones, visitas a áreas protegidas y hasta las preferencias de búsqueda de los turistas en Internet.

Galápagos, uno de los grandes imanes internacionales

Las islas siguen siendo una de las principales vitrinas de Ecuador ante el mundo.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la Dirección del Parque Nacional Galápagos registró 279 277 visitantes en 2024. De ellos, 154 489, el 55%, fueron extranjeros, mientras que 124 788 fueron ecuatorianos.

Entre los extranjeros, Estados Unidos representó el 26% de visitantes. También llegaron viajeros de Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Francia, España, Italia y Suiza.

El dato muestra una particularidad de Galápagos, allí el turismo extranjero supera al nacional y activa una cadena que incluye vuelos, embarcaciones, hoteles, restaurantes, guías y operadores.

El Parque Nacional Galápagos es uno de los principales destinos turísticos de Ecuador. En 2024, las islas recibieron 279 277 visitantes, de los cuales el 55% fueron extranjeros, según cifras oficiales.

Quito: en 2026 se superan visitas de antes de la pandemia

La capital también registra una recuperación importante. Según Quito Turismo , en el primer semestre de 2026 llegaron 418 444 visitantes no residentes, frente a los 414 546 registrados en el mismo período de 2019.

Solo en 2025, Quito recibió 676 463 turistas internacionales, 10,6% más que en 2024. La procedencia de los visitantes muestra lo siguiente:

Estados Unidos: 41,5%

España: 10,5%

Colombia: 8%

Canadá: 3,6%

Reino Unido: 3,4%

Y esos viajeros también dejan dinero. Las ventas vinculadas al turismo en Quito alcanzaron USD 1 746 millones entre enero y junio de 2026.

Esto es 11,2% más que en igual período de 2025. De ese total, el 43,29% correspondió a alimentación y el 38,51% al transporte aéreo.

La Basílica se levanta en pleno corazón de Quito, en el inicio del Centro Histórico, como un fuerte atractivo turístico. Instituto de Patrimonio.

Un feriado puede mover millones en pocos días

Los viajes nacionales también son importantes para Ecuador. De hecho, el Viceministerio de Turismo cuenta con una Encuesta de Viajes y Gasto en Feriados, que mide los desplazamientos y el gasto de turistas y excursionistas, tanto nacionales como extranjeros.

Más viajes, mayor ocupación hotelera y un incremento en el gasto marcaron el balance de este 2026. Ministerio de Turismo del Ecuador

Durante el feriado del Primer Grito de Independencia de agosto de 2026, Quito registró USD 14,3 millones en ventas turísticas en tres días. Dinero distribuido de la siguiente forma:

USD 12,88 millones fueron para alimentos y bebidas

USD 608 247 para alojamiento

USD 544 561 para operadores turísticos

Redes sociales marcan elección de destinos

En el turismo inciden nuevos parámetros en la actualidad. El propio Viceministerio de Turismo monitorea las preferencias de búsqueda de los viajeros en Internet y redes sociales como parte de su Sistema Nacional de Información Turística.

De allí se desprende, por ejemplo, que los turistas ya no escogen primero una ciudad y después qué hacer. Un concierto, un restaurante, un paisaje, una experiencia o un lugar visto en TikTok e Instagram puede convertirse en la razón del viaje.

Bodas destino pueden mover hasta USD 60 000 en Ecuador

Es lo que en redes sociales se conoce como turismo de lugares 'estéticos' o instagrameables.

Hasta septiembre de este 2026, Ecuador no cuenta una medición oficial específica bajo ese nombre, por lo que no puede cuantificarse como una categoría turística independiente.