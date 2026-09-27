'Así se trabaja': El presidente Noboa reacciona a captura de esposa e hija de alias Fito

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la captura de Inda Peñarrieta y Michelle Macías en Colombia.

A través de su cuenta de X, el presidente, Daniel Noboa, respondió a las declaraciones del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien confirmó que la esposa y la hija de alias Fito serían enviadas a Ecuador. “Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados”, escribió el mandatario ecuatoriano.

Noboa dijo que Inda Peñarrieta y Michelle Macías están llamadas a juicio por presunto lavado de activos dentro del caso conocido como “Blanqueo Fito”.

Según el presidente, los recursos investigados estarían relacionados con el financiamiento de actividades criminales atribuidas a Los Choneros.

Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el mandatario sobre la investigación judicial.

Reacción del ministro John Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, también se pronunció minutos después de la captura y calificó el operativo como un golpe contra estructuras criminales.

Según informó, participaron la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el FBI, la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia. La captura ocurrió en Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga.

Reimberg señaló que las dos mujeres eran requeridas por la justicia ecuatoriana y que tenían órdenes de captura vigentes y Difusión Roja de Interpol.

También indicó que registran procesos relacionados con delincuencia organizada, asociación ilícita y lavado de activos.

Las detenidas serán trasladadas a Ecuador

El ministro confirmó además que Inda Peñarrieta y Michelle Macías serán llevadas a Ecuador y adelantó que su destino será la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

Hasta las 15:00 de este domingo no se habían informado públicamente todos los detalles sobre el mecanismo y la hora del traslado.

José Julio Neira también reaccionó

El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, destacó el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad.

En X señaló que los “objetivos de alto valor” continúan siendo capturados y mencionó la participación de la Policía, las Fuerzas Armadas, el CNI y la cooperación con Colombia.

La captura de las dos mujeres fue anunciada este domingo 27 de septiembre de 2026 y se produjo en una operación conjunta entre autoridades de Ecuador y Colombia, con apoyo del FBI.