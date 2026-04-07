Ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

La declaración de culpabilidad de “El 85” marca un nuevo golpe al CJNG y refuerza la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional.

Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG, se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal en Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia.

El acusado reconoció su participación en una conspiración para distribuir cocaína con destino al mercado estadounidense.

Posible condena severa

De acuerdo con las autoridades, Valencia Salazar podría enfrentar una pena que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

La sentencia será anunciada el próximo 31 de julio.

Historial criminal

Conocido como “El 85”, el narcotraficante fue capturado por primera vez en 2012 en México, aunque posteriormente fue liberado.

Fue detenido nuevamente en 2022 y extraditado a Estados Unidos en 2025.

Origen del CJNG

Valencia Salazar formó parte del Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG junto a otros líderes criminales, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes.

“El Mencho”, considerado uno de los principales capos del narcotráfico, murió en febrero de 2026 durante un operativo militar en Jalisco.

Tras la muerte de Oseguera Cervantes, se registró un incremento de la violencia en varias regiones de México, vinculada a disputas internas del crimen organizado.