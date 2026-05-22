¡EN VIVO! Independiente recibe a Libertad en la apertura de la fecha 15 del campeonato LigaPro

En el estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta a Independiente del Valle por la décima cuarta fecha del torneo local.FOTOS API JORGE PEREZ

Independiente del Valle llega a la jornada 15 de la LigaPro en un momento de forma sencillamente espectacular. El conjunto dirigido por Joaquín Papa se presenta ante su hinchada en su estadio consolidado como el único y absoluto puntero del campeonato nacional con 34 unidades. Lleva 11 puntos de ventaja.

Además, los 'Rayados del Valle' atraviesan un gran momento tras sellar a mitad de semana su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de golear contundentemente 4-1 al cuadro homónimo, Libertad de Paraguay.

En la otra orilla de la realidad futbolística se encuentra el Libertad de Loja, escuadra comandada estratégicamente por Juan Pablo Buch que llega a Sangolquí con la urgencia de resultados.

El plantel lojano llega a esta fecha en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 14 puntos, superando únicamente al Manta FC, lo que los obliga a intentar dar el gran golpe de la jornada y arrancar puntos en territorio hostil para empezar a escapar de la temida zona de descenso.

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) de este viernes 22 de mayo, abriendo por todo lo alto el telón del fin de semana futbolero en el país. Debido al desgaste internacional y con la mirada puesta en el cierre de la fase de grupos copera, se prevé que el estratega de los locales realice algunas rotaciones en su once estelar, una fórmula que ya le dio frutos la jornada anterior en Ambato.