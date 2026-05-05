Tragedia en Sutatausa: 9 mineros muertos y 6 rescatados en Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de nueve de los 15 mineros que habían quedado atrapados el lunes 4 de mayo de 2026 por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro).

"La Agencia Nacional de Minería (ANM) informa a la opinión pública que, tras la emergencia registrada en el municipio de Sutatausa, en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., se confirma el fallecimiento de nueve personas", señaló esa entidad.

Comunicado de la Alcaldía de Sutatausa por la muerte de mineros. Alcaldía de Sutatausa

Según la ANM, la tragedia, ocasionada "por una explosión al interior de la mina dejó un total de 15 trabajadores afectados", seis de los cuales fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de la vecina localidad de Ubaté, donde reciben atención médica.

Esta mina había sido objeto de "una visita técnica el pasado 9 de abril" durante la cual se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad, agregó el comunicado de la ANM.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, las personas rescatadas fueron trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté.

Mientras tanto, unidades de emergencia aún permanecen en el sitio para una evaluación del campo tras la explosión.

La Cruz Roja Colombiana brinda atención psicológica a las familias de las víctimas y a quienes estuvieron presentes.