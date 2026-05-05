Sin buses en Quito: 'Flexibilidad' para ingreso a clases dispuso Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación dispuso "flexibiliad" para que estudiantes lleguen a las aulas.

El Ministerio de Educación dispuso "mayor flexibilidad" para el ingreso de estudiantes afectados por la falta de buses en Quito este martes 5 de mayo de 2026.

La ciudad enfrenta caos en las calles por la falta de transporte público tras el anuncio de reducción de frecuencias por la eliminación del subsidio al diésel.

En una corta respuesta a la prensa, el Ministerio indicó que "mantenemos un monitoreo constante de la situación en nuestras instituciones educativas durante el transcurso del día para adoptar las medidas necesarias según evolucione la movilidad en la capital".

Sin embargo, no se ha detallado qué implicará la medida, dado que los buses empezaron a operar desde las 08:00 y el horario de ingreso a las aulas se fijó a las 07:45 por el toque de queda.

Quito amaneció sin buses este martes debido a la medida de "racionalización" anunciada por los transportistas de la ciudad.

Las unidades operarán en la ciudad de 08:00 a 19:00. Esta decisión fue tomada por el gremio tras la eliminación del subsidio al diésel y el fin de las compensaciones estatales.

Aunque el Municipio de Quito advirtió con multas a los transportistas que se sumen a esta medida, la ciudad no contó con servicio de transporte hasta las 08:00.

Ministerio descarta suspensión de clases

El Ministerio de Educación descartó que se hayan suspendido las clases en Ecuador por el toque de queda.

Un falso comunicado de esta Cartera de Estado fue difundido en redes sociales indicando que no habría clases por la medida restrictiva.