Ecuador baja a 75% la tasa de seguridad impuesta a Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, redujo la tasa de seguridad impuesta a las importaciones provenientes de Colombia del 100% al 75%, desde el 1 de junio del 2026.

Los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a importaciones colombianas solo estarán en vigor durante el mes de mayo del 2026.

La medida había recrudecido la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de que Colombia no hace lo suficiente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera común.

Tasa del 75%

La medida que ahora se fija en 75% se aplica a las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, con algunas excepciones, como importaciones petroleras y de generación energética y afines, entre otras, según se detalla en una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) el pasado 9 de abril.

Empresarios, exportadores y trabajadores de la frontera han rechazado el alza de aranceles y han instado a los presidentes de ambos países a que se sienten a conversar.

Cámaras de comercio de ambos países piden encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad sin que causen más impactos de los que, dicen, ya están provocando tarifas de entre el 30% y 50%.