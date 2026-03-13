Expresidente brasileño Bolsonaro, en terapia intensiva con bronconeumonía

Jair Bolsonaro ingresa a cuidados intensivos tras sufrir una bronconeumonía bacteriana bilateral
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado el 13 de marzo de 2026 tras sentirse indispuesto en la prisión donde cumple condena por planear un golpe de Estado, según informó su hijo.
AFP
Compartir
Actualizada:
13 mar 2026 - 12:16
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informó a sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.
Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según una parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.
Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.
Compartir