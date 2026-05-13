Judicatura denuncia presunta red de corrupción en manejo de expedientes disciplinarios

El Consejo de la Judicatura pide que se investigue posibles actos de concusión y tráfico de influencias en el manejo de expedientes disciplinarios

El Consejo de la Judicatura (CJ) presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que se investigue una presunta red de corrupción relacionada con la gestión de expedientes disciplinarios dentro del sistema judicial.

Según informó la institución, existen indicios de que algunos funcionarios habrían exigido pagos a jueces y fiscales a cambio de alterar o manipular informes disciplinarios vinculados con declaratorias jurisdiccionales de dolo, negligencia o error inexcusable.

La Judicatura señaló que estas acciones podrían configurar en los presuntos delitos de concusión y tráfico de influencias.

La Judicatura advirtió que cualquier funcionario que utilice su cargo para interferir en la administración de justicia deberá enfrentar las sanciones correspondientes.

"Quien use su cargo para extorsionar o manipular la justicia enfrentará todo el peso de la Ley. La ética no es negociable", dijo el organismo.

"Prestaremos todas las facilidades a la Fiscalía para desarticular cualquier estructura que pretenda corromper el servicio judicial", añadió el CJ.

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Como parte de las acciones adoptadas, la institución activó a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión e invitó a la ciudadanía y a servidores judiciales a denunciar posibles irregularidades mediante sus canales oficiales.

Entre los mecanismos habilitados constan la línea gratuita 1800-TRANSPARENCIA, el formulario web institucional https://apps.funcionjudicial.gob.ec/denunciasweb/ o escribir al correo electrónico transparencia@funcionjudicial.gob.ec.

La Judicatura también recordó que existen puntos de atención presencial en las ventanillas de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura para recibir reportes ciudadanos.