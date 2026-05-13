Se inicia período de recalificación en concurso para elegir nuevo Fiscal General

Los miembros de la Comisión de Selección del Fiscal General del Estado abrieron la fase de recalificación en el concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para designar a al nuevo Fiscal General del Estado abrió oficialmente el período de recalificación para los postulantes que participan en el proceso.

Tras la notificación del informe de calificación de méritos, los aspirantes tienen un plazo de tres días para presentar solicitudes de recalificación, indicó la Comisión este miércoles 13 de mayo de 2026.

Plazos para presentar pedidos de recalificación

El período para pedir la revisión de puntajes estará habilitado desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de mayo de 2026.

Esta fase forma parte del proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador y permite a los postulantes solicitar la revisión de la evaluación realizada sobre sus méritos académicos, profesionales y experiencia.

Comisión resolverá pedidos en un plazo de cinco días

Según detalló la Comisión Ciudadana de Selección, las solicitudes serán analizadas y resueltas de manera individual y motivada.

El organismo tendrá un término de cinco días para emitir una respuesta, contados a partir de la entrega de la documentación por parte de la Secretaría General.

El proceso para elegir a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado es considerado uno de los concursos más relevantes del sistema judicial ecuatoriano.

La etapa de recalificación es parte del cronograma oficial previo a las siguientes fases de evaluación y eventual designación de la máxima autoridad de la Fiscalía en Ecuador.