Xi Jinping y Trump se reúnen en China para discutir comercio, Taiwán y crisis con Irán

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping, acompañado de una comitiva

Xi Jinping recibe este jueves en Pekín al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre marcada por desacuerdos comerciales, tensiones geopolíticas y disputas sobre Taiwán.

La reunión se desarrolla en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la plaza Tiananmén, uno de los principales centros del poder político chino.

Comercio y aranceles, en el centro de la cumbre

Uno de los temas clave será la relación económica entre las dos mayores potencias del mundo. Trump retomó en 2025 su política de aranceles sobre productos chinos, reactivando la guerra comercial entre ambos países antes de pactar una tregua temporal con Pekín meses después.

Washington busca nuevos acuerdos en agricultura y posibles pedidos de aeronaves para Boeing.

En la delegación estadounidense también participan empresarios como Elon Musk de Tesla, Tim Cook y Jensen Huang. Taiwán e Irán generan tensión

Otro de los temas sensibles será Taiwán, territorio que China considera parte de su soberanía y que cuenta con respaldo militar y político de Estados Unidos.

Además, Trump buscará que Pekín ejerza presión sobre Irán en medio de la crisis en el Golfo Pérsico y las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

China, principal comprador de petróleo iraní, pidió “más estabilidad” en la escena internacional antes del encuentro.

Primera visita desde 2017

Esta es la primera visita oficial de un mandatario estadounidense a China desde el propio viaje de Trump en 2017, cuando fue recibido con ceremonias especiales en la Ciudad Prohibida.

Aunque ambos líderes han mostrado gestos de cordialidad pública, analistas consideran poco probable que la reunión reduzca de forma significativa la rivalidad estratégica entre Washington y Pekín.