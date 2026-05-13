Miguel Estrella firma una noche perfecta y se corona líder del ciclo 2.

Miguel Estrella brilla y se lleva el acumualado en una noche cargada de emociones, líderes y batallas.

La noche de este miércoles 13 de mayo de 2026 terminó con una definición contundente en ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, donde Miguel Estrella se convirtió en el gran protagonista al imponerse en el juego final con una actuación deslumbrante que lo llevó directamente a la cima del ciclo 2, acumulando 1 770 dólares.

El programa inició con la energía de la líder Karina Arguello, quien aportó identidad y alegría al estudio con un emotivo detalle de su tierra, Latacunga, entregando una “Mama Negra” tradicional antes de comenzar la competencia.

El primer en competir fue Orlando Herrera, quien enfrentó el juego “Revoltillo” pero no logró superar una pregunta sobre televisión mexicana, quedando rápidamente fuera de la contienda.

Luego llegó el turno de Miryam Núñez en un “Duelo Clásico”, donde tampoco logró avanzar, mientras Karina aprovechaba para sumar en su siguiente huella y mantenerse firme como líder inicial de la noche.

La tensión creció con la participación de Felipe Campana en “Mira y acierta”, quien logró impactar primero al quitarle una vida a la líder, aunque posteriormente perdió terreno; sin embargo, logró continuar su recorrido con un acumulado de 50 dólares.

Más adelante, Samia Alava intentó frenar el avance de Felipe en otro “Duelo Clásico”, logrando quitarle una vida, pero sin conseguir la victoria final. El juego siguió su curso hasta que Juan José Cornejo tomó protagonismo, eliminando a Felipe y transformándose en el nuevo líder con 250 dólares.

La dinámica continuó con Lila Flores en “A la voz del gallo”, donde no logró avanzar, mientras Juan ampliaba su ventaja hasta alcanzar los 860 dólares. Sin embargo, el dominio cambió nuevamente cuando Miguel Estrella irrumpió en el juego, eliminando a Juan y sumando 250 dólares adicionales en su acumulado.

En el tramo final, tras la participación de Marco sin éxito, Miguel Estrella llegó al juego decisivo con un ritmo arrollador. En poco más de 30 segundos, resolvió con precisión cada desafío, cerrando una actuación impecable que lo consagró como ganador absoluto de la noche y del ciclo 2, dejando además un acumulado total del ciclo 2 en 3 074 dólares para la gran final.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com