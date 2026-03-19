Muere Tsutomu Shibayama, director clave de Doraemon y referente del anime

El director japonés Tsutomu Shibayama, reconocido por su trabajo en producciones como Doraemon y Ranma ½, fallece el 19 de marzo de 2026 a los 84 años.

Shibayama es considerado una figura clave en el desarrollo del anime moderno, especialmente por su participación en la consolidación de Doraemon como una de las franquicias más influyentes a nivel mundial.

Una carrera marcada por el anime

A lo largo de su trayectoria, dirige múltiples películas y episodios de Doraemon, dejando una huella en varias generaciones de espectadores.

También trabaja en otras producciones reconocidas dentro del anime, ampliando su impacto en la industria japonesa.

Su legado

El trabajo de Shibayama contribuye a posicionar al anime como un fenómeno global, con historias que trascienden fronteras y generaciones.

Su estilo narrativo y dirección forman parte de una etapa clave en la evolución de la animación japonesa.

Tras conocerse la noticia, seguidores del anime y la industria recuerdan su aporte como uno de los pilares en la expansión internacional del género.

Con su fallecimiento, el anime pierde a uno de sus referentes históricos, cuyo legado continúa vigente en algunas de las producciones más emblemáticas de la cultura popular.