Aislinn Derbez tras la muerte de su madre Gabriela Michel: 'Debo procesar esta despedida'

El mundo del entretenimiento en México está de luto. El 24 de noviembre del 2025 se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de la actriz y empresaria Aislinn Derbez.

Michel tenía 65 años y fue también la primera esposa del comediante y productor Eugenio Derbez.

La noticia fue difundida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de una nota luctuosa publicada en redes sociales, donde destacaron la extensa trayectoria de Michel en la televisión y en el doblaje latinoamericano.

“Fue una actriz mexicana con una amplia carrera en el mundo del doblaje”, señaló la institución. Gabriela Michel dejó su huella en la industria con personajes que marcaron a generaciones.

Por ejemplo fue la voz en español de Samantha Jones, el emblemático personaje de Sex and the City, y dio vida a la Reina Clarion en la saga animada Tinker Bell, entre muchos otros trabajos.

En su vida personal, Michel formó una familia junto a Eugenio Derbez, con quien tuvo a su primogénita Aislinn en 1986. Años más tarde contrajo matrimonio con el actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.

Aislinn Derbez confirma la causa del fallecimiento

La actriz Aislinn Derbez confirmó públicamente que la muerte de su madre fue consecuencia de un infarto. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Además, ella pidió privacidad para atravesar este momento personal.

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, expresó la protagonista de 'La casa de las flores', 'A la mala' y otras producciones.