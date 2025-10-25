Ha muerto a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Muere a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Hay luto en Hollywood. La actriz estadounidense June Lockhart murió a los 100 años este sábado 25 de octubre de 2025.

La actriz recordada por su actuación en películas como 'Lassie' y 'Perdidos en el Espacio', murió en Los Ángeles, California, según informó su publicista.

Luego de un siglo de feliz vida, la actriz falleció por causas naturales y rodeada de sus familiares en su casa en Santa Mónica, donde vivía hace años.

Lockhart actuó hasta el año 2014. Fue reconocida en vida con un premio Tony por su actuación en 'For Love or Money', y fue nominada a los premios Emmy en varias ocasiones.

La popular actriz nació el 25 de junio de 1925 en Nueva York. Su padre era actor y su madre cantante. Junto a ellos inició su carrera en el mundo del cine.

Lockhart se popularizó con varios papeles de joven ingenua y ganó un importante espacio en la pequeña pantalla. Entre 1958 y 1964 interpretó a Ruth Martin, madre de Timmy en la serie 'Lassie'.

La actriz también viajó al espacio, al menos lo hizo entre 1965 y 1968 a bordo de la nave espacial Jupiter II, como madre de la familia Robinson en la serie 'Perdidos en el espacio'.

Colegas y admiradores de todo el mundo han expresado su pesar y han publicado mensajes de despedida para Lockhard a través de redes sociales.