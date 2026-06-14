Bolsa de empleo en Quito: Cómo postular gratis a vacantes

Conquito tiene una bolsa de empleo gratuita en línea.

Encontrar empleo puede ser un proceso largo. Hacerlo en línea puede ser más fácil y rápido.

Para facilitar esta conexión, la Corporación de Promoción Económica ConQuito mantiene habilitada su Bolsa Metropolitana de Empleo, una plataforma digital gratuita que permite a personas en búsqueda de trabajo y a empresas gestionar oportunidades laborales en línea.

Esta herramienta es un pilar fundamental de la estrategia de empleabilidad impulsada por el Municipio de Quito, facilitando el encuentro eficiente entre la oferta y la demanda laboral local.

A través del sistema, los candidatos pueden registrar su hoja de vida y postular a vacantes, mientras que las empresas tienen la posibilidad de publicar puestos de trabajo y administrar procesos de selección.

¿Cómo acceder gratis a la bolsa de empleo?

Las personas interesadas en encontrar trabajo pueden crear una cuenta sin costo y completar su perfil profesional dentro de la plataforma.

Una vez registrado el usuario, podrá revisar las vacantes disponibles y postular a aquellas que se ajusten a su experiencia, formación y habilidades.

Guía para registrarse en la Bolsa Metropolitana de Empleo

Ingresar al portal de ConQuito.

al portal de ConQuito. Seleccionar la opción "Bolsa Metropolitana de Empleo" .

. Elegir la alternativa "Soy un candidato".

Validar la identidad con el número de documento correspondiente.

de correspondiente. Crear una cuenta con correo electrónico y contraseña.

con y contraseña. Activar la cuenta mediante el enlace enviado al correo.

la mediante el enlace enviado al correo. Completar la información académica y laboral solicitada.

la académica y laboral solicitada. Buscar vacantes acordes al perfil y postular en línea.

Además, aquellos ciudadanos que hayan completado capacitaciones en ConQuito desde el año 2023 pueden integrar automáticamente dichos certificados en su hoja de vida digital, potenciando su perfil profesional.