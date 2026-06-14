Sancionan a ciudadano por causar daños en parada de la Ecovía, en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) abrió un procedimiento administrativo sancionador contra un ciudadano señalado por presuntamente ocasionar daños en la infraestructura de la parada La Marín, del sistema Ecovía, en el centro de Quito.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió luego de que personal de seguridad de la estación alertara sobre la presencia de un hombre que aparentemente se encontraba en estado etílico.

El individuo habría protagonizado agresiones verbales y físicas contra usuarios del transporte público e incluso habría escupido a varias personas.

Detenido habría golpeado parte de la infraestructura

Durante la intervención se constató que el ciudadano ingresó a la estación y que habría golpeado parte de la infraestructura de acceso, causando daños en una máquina y en el validador de ingreso de la parada.

Según la información el ciudadano fue aprehendido por los agentes metropolitanos y entregado a la Policía para continuar con el procedimiento correspondiente.

Según el Código Municipal, provocar daños a la infraestructura del subsistema de transporte público constituye una infracción sancionada con una multa equivalente al 50 % de una remuneración básica unificada, es decir, USD 241.