Familias redoblarán protestas tras represión contra presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos en Venezuela piden su liberación durante una vigilia.

Familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo, cercana a Caracas, afirmaron que redoblarán las protestas para denunciar que hay varios detenidos heridos por la represión de una protesta esta semana.

"Es evidente que quieren seguir acabando con la vida de los nuestros. Próximamente vamos a anunciar una agenda", dijo la activista Andreína Baduel durante una vigilia en las afueras de la cárcel.

Decenas de familiares se congregaron en la puerta de la prisión, donde se mantienen en vigilias permanentes desde hace más de 90 días, para exigir liberaciones.

El grupo encendió velas que formaron las palabras "SOS Rodeo I", sostuvieron pancartas, se vistieron de color amarillo y usaron capuchas, para demostrar cómo son trasladados los detenidos de sus celdas hasta la zona de visitas.

Se registran múltiples denuncias de maltrato

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas, denunció que los detenidos son víctimas de múltiples maltratos y condiciones precarias.

"Están encerrados 23 horas al día en sus celdas con una letrina que emite gases", aseguró Ávila, quien agregó que muchos de los detenidos han desarrollado enfermedades en la piel, otitis, afecciones gastrointestinales y en pulmones.

Asimismo, recordó que los detenidos extranjeros no tienen permitidas las comunicaciones con sus familiares, ni con sus embajadas.

De su parte, la Fiscalía venezolana aseguró que visitó el Rodeo para investigar los incidentes y verificó el cumplimiento de "procedimientos y protocolos de rigor", pese a las denuncias de los familiares.