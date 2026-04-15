Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado

Delcy Rodríguez retomó el uso de X en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales de su país, para las que todavía no hay fecha, según su abogado en Estados Unidos.

Rodríguez inscribió al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense.

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamos de acreedores.

El gobierno de Rodríguez continúa bajo tutelaje de EE.UU.

El abogado también le asesorará en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para "fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano".

El contrato contempla además servicios relacionados con "la futura campaña política", es decir, "su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela".

Rodríguez, que fue vicepresidenta de Maduro, asumió como presidenta encargada tras la captura, del líder chavista por parte de fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron a Nueva York para enjuiciarlo por narcotráfico.

Todavía se desconoce la fecha de elecciones en Venezuela

Desde entonces, la Administración de Donald Trump ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado cambios como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera y ley de amnistía.

Trump reconoció además a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, que estaban rotas desde 2019.

Por ahora, no hay fecha para las elecciones presidenciales en Venezuela y la líder opositora María Corina Machado permanece fuera del país desde que salió de forma clandestina el año pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.