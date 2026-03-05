Francia autoriza que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Medio Oriente

Emmanuel Macron llamó la atención con el anuncio del aumento de arsenal nuclear.

Francia ha autorizado la presencia de aviones estadounidenses en sus bases en Oriente Medio, escenario de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró este jueves 5 de marzo de 2026 a AFP el Estado Mayor francés.

"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se ha autorizado la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases" de la región, declaró una portavoz del Estado Mayor, confirmando una información de la cadena LCI.

"Estos aviones contribuyen a la protección de nuestros socios en el Golfo", dijo.

Días atrás, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la intención de su país de aumentar su arsenal nuclear. Incluso se presentó a dar un discurso delante de un gran submarino.

Allí también anunció la construcción de un submarino con capacidad para lanzar misiles, que se prevé esté listo en 2036.

Mientras tanto, la tensión en Medio Oriente continúa en aumento en el sexto día de conflictos entre Estados Unidos e Israel con Irán.