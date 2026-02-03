El frío rompe récords en Florida, EE.UU., con nieve en las costas e iguanas congeladas

La tormenta invernal rompió récords en Florida, Estados Unidos. Por ejemplo, Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia.

La nieve llegó al sur del estado y miles de iguanas se congelaron, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) y autoridades locales.

El NWS, que renovó sus alertas de congelamiento para Florida, reportó 1,6 grados centígrados en Miami el 1 de febrero, lo que rompió el antiguo récord del mismo día de 1909, mientras que West Palm Beach registró -1,1 grados centígrados, un nuevo mínimo histórico para la fecha.

La oficina del organismo también reportó récords mínimos en el centro de Florida, como en Orlando (-4,4 centígrados) o Daytona Beach (-5 centígrados).

Además hubo caída de nieve en las costas del Golfo tan al sur como Cape Coral, así como en Tampa, Sarasota y St. Petersburg.

"¿Quién vio ráfagas de nieve anoche? ¡Áreas costeras en el centro occidental y el suroeste de Florida, desde el condado de Levy hasta el condado de León reportaron ráfagas de nieve!", informó el NWS en Tampa en sus redes sociales, al compartir un mapa de las zonas afectadas.

Aunque nevó en 2025 en la región del Panhandle, en el noroeste de Florida, esta vez la nieve llegó más al sur del estado, lo que no ocurría en décadas.

Afectación a las iguanas

Por otro lado, el frío provocó una "lluvia de iguanas", un fenómeno en el que los reptiles cayeron de los árboles al congelarse, por lo que cientos de ciudadanos llevaron más de 2 000 de estos animales a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) para su rescate.

"No es tan usual que tengamos temperaturas por debajo de 4,4 grados centígrados en el sur de Florida y eso causa una parálisis de frío en nuestras iguanas verdes", expresó el director ejecutivo del FWC, Roger Young, en una entrevista con Fox News.

Muertos en Rusia por intensas nevadas

Las ciudades de Florida vivieron sus temperaturas más bajas en décadas tras haber sido la excepción a la tormenta invernal que la semana pasada dejó más de 100 muertes en el resto del país, además de cortes eléctricos y la cancelación de vuelos y de clases.

Pese a que el "intenso ciclón" responsable de la nieve abandonó el país, el aire ártico permanecieron el lunes, 2 de febrero de 2026, en "gran parte" del este de Estados Unidos, el sur y, especialmente, en Florida.

"Alertas de frío y congelamiento extremo permanecen vigentes esta mañana a lo largo de gran parte de Florida hacia el sur de Georgia y Alabama, porciones de las Carolinas y el sureste de Luisiana antes de que se establezca una tendencia gradual de moderación", indicó el pronóstico.