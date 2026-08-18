Sismo de magnitud 5.9 alcanza la provincia central china de Qinghai 

Un sismo de magnitud 5.9 se registró en China, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Un sismo de poca profundidad, de magnitud 5.9, estremeció la mañana del miércoles 19 de agosto la provincia central china de Qinghai, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se situó en una zona montañosa rural a 269 kilómetros al sudeste de la ciudad de Dunhuang y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS.

El Centro de Redes de Terremotos en China registró el temblor con una magnitud de 5.6, informó la agencia de noticias oficial Xinhua.

El martes 18 de agosto, un sismo de magnitud 4.0 sacudió La Guaira, en Venezuela. Bomberos y Protección Civil despliegan operativo de inspección en zonas vulnerables de La Guaira y Caracas tras el sismo.

Ese mismo día ocurrió otro movimiento telúrico de magnitud 4.8 en Granada, España. Tres personas resultaron heridas y hay daños materiales.

Los servicios de emergencia en España atendieron más de 50 llamadas por grietas, colapso de mampostería y vehículos dañados tras el sismo en Granada.