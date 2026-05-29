Barco turístico se hunde frente a la costa de Turquía con 110 pasajeros a bordo

Un barco turístico con 110 personas a bordo se hunde frente a la costa turca, sin víctimas.

Un barco turístico identificado como Bigboss Diamond se hundió este jueves frente a la costa de Marmaris, en la provincia turca de Muğla, luego de comenzar a ingresar agua durante una excursión marítima. Medios turcos informaron que la embarcación transportaba a 110 pasajeros al momento del incidente.

Según reportes locales, la emergencia ocurrió cerca de Akvaryum Koyu, en la zona de Cennet Island. La tripulación detectó la falla a tiempo y dirigió el barco hacia un punto más cercano a la costa mientras se iniciaba el operativo de evacuación.

Equipos de la Guardia Costera y embarcaciones cercanas participaron en el rescate de los pasajeros, quienes fueron evacuados sin lesiones antes de que el barco terminara completamente sumergido.

Videos grabados desde otras embarcaciones muestran el momento en que el barco desaparece bajo el agua mientras decenas de turistas eran trasladados a zonas seguras.

Las autoridades turcas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas de la avería que provocó el hundimiento.