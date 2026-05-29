Buenos Aires aparece cubierta por una intensa niebla y deja imágenes impactantes

Alerta violeta en Buenos Aires y alrededores por una densa niebla

Una intensa capa de niebla cubrió Buenos Aires y varias zonas de Argentina, dejando escenas poco habituales que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El reel muestra lugares emblemáticos prácticamente ocultos por la neblina, entre ellos la basílica de Luján, considerada uno de los principales símbolos de la Iglesia Católica en el país.

Debido a la baja visibilidad y al riesgo de accidentes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta violeta y recomendó circular con extrema precaución. La niebla afectó rutas, autopistas y varios sectores urbanos del área metropolitana de Buenos Aires.