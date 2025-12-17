¿Qué es y cómo funciona el reloj inteligente VeriWatch para vigilar a inmigrantes en EE.UU?

Los relojes son fabricados por BI Inc., una empresa especializada en ofrecer servicios de monitoreo electrónico para agencias gubernamentales de EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos comenzó a usar el reloj inteligente VeriWatch para vigilar a inmigrantes. El nuevo dispositivo es usa para no recurrir a las detenciones físicas tradicionales en los procesos en curso. La medida se aplica a personas inscritas en el programa Alternativas a la Detención (ATD).

El monitoreo de un migrante a través del reloj funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y se apoya mediante tecnología portátil. El programa ATD autoriza que los inmigrantes permanezcan en sus hogares mientras esperan resoluciones migratorias.

Según detalla el medio The Guardian, a cambio, los participantes aceptan un control intensivo que verifica el cumplimiento de las condiciones impuestas.

Las autoridades de Estados Unidos evalúan cada caso de forma individual antes de asignar el método de supervisión. ICE utiliza monitores de tobillo o el reloj inteligente VeriWatch, según el nivel de riesgo determinado.

¿Cómo funciona el reloj VeriWatch?

Esta tecnología fue desarrollada por la empresa BI Inc. Así, el VeriWatch integra tecnología avanzada para supervisión constante. El sistema mantiene un rastreo permanente que reporta datos precisos a las autoridades migratorias.

Entre sus funciones destaca el monitoreo GPS en tiempo real. Esta herramienta confirma que el usuario se mantenga dentro de los límites geográficos autorizados por ICE. El dispositivo incorpora identificación facial biométrica. La tecnología valida la identidad del usuario en momentos específicos del proceso migratorio.

Además, el reloj permite mensajería directa y notificaciones push. ICE envía alertas inmediatas sobre citas, requerimientos o cambios en el expediente migratorio.

“Estos dispositivos de monitoreo GPS de pulsera complementarían las capacidades existentes de ATD para los extranjeros que califican para el expediente de no detenidos de una manera menos intrusiva, lo que mejoraría el cumplimiento de los participantes en el proceso de inmigración”, explicó Corey A. Price, Director Ejecutivo Asociado de ERO, división de ICE.