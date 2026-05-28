Gimnasta ucraniana se tapa los oídos durante el himno ruso en el Europeo de Gimnasia

El silencioso gesto de una gimnasta ucraniana que marcó el Europeo de Gimnasia

La rusa Iana Zaikina ganó la medalla de oro en la final juvenil de cinta del Campeonato Europeo de Gimnasia Rítmica 2026, disputado en Varna, Bulgaria, convirtiéndose en campeona europea junior de la especialidad.

La ucraniana Sofiia Krainska obtuvo la medalla de plata y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales: durante la ceremonia de premiación se cubrió los oídos y parte del rostro mientras sonaba el himno ruso.

Los resultados oficiales del campeonato confirman el triunfo de Zaikina en la prueba de cinta, mientras que el portal oficial de European Gymnastics también registra la participación y resultados de las gimnastas en el torneo continental.

El gesto de Krainska ocurre en medio de las tensiones que siguen marcando las competencias internacionales entre atletas de Ucrania y Rusia desde el inicio de la guerra. Además, este Europeo marca uno de los primeros torneos donde gimnastas rusas vuelven a competir con bandera e himno en eventos continentales.