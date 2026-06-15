Gobernador de California acusa a Trump de investigarlo por 'venganza personal'

Donald Trump es acusado de investigar a Gobernador por "venganza personal".

El gobernador de California acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar una investigación en su contra como una "venganza personal".

Gavin Newsom ha dicho que considera competir para llegar a la Casa Blanca en 2028 y que por ello, Trump "va por él".

Newsom dijo que agentes federales interrogaron a amigos y socios suyos y de su esposa, Jennifer Siebel Newsom, además de revisar "años y años de documentos diversos".

El Gobernador estaría pensando en la Presidencia

El Gobernador recientemente ha ganado visibilidad a nivel nacional al burlarse de Trump en redes sociales.

"Donald Trump no viene por mí solo por mis publicaciones crueles", dijo Newsom en un video. "Viene por mí porque estoy considerando postularme para presidente", agregó.

"Uno por uno, cualquiera que ha desafiado a Trump ha terminado en su lista negra", dijo.

El gobernador se refirió al exdirector del FBI James Corney, al expresidente de la Fed Jerome Powell y a la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James.