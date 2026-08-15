Asesinan al abogado y defensor público Lenín Zambrano tras un ataque armado en Manta

La intervención de la Policía tras el ataque armado en contra del Defensor Público

Un ataque armado registrado la noche del viernes 14 de agosto de 2026 terminó con la vida del abogado Lenín Zambrano Salcedo, de 37 años de edad, quien se desempeñaba como defensor público en Manta y ostentaba el rango de subteniente de Reserva de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

El hecho violento conmocionó a la comunidad local tras producirse en un espacio de concurrencia pública en Manabí.

El atentado ocurrió en el parqueadero de un complejo deportivo ubicado sobre la vía al sitio San Juan. Minutos antes del crimen, el funcionario había participado de forma activa en una rueda de prensa desarrollada dentro de las mismas instalaciones, donde brindó declaraciones a los medios sobre la organización de las Olimpiadas Exkadetes FAE Manta 2026.

Al concluir la actividad institucional y dirigirse hacia los exteriores para abordar su vehículo, Zambrano fue interceptado por un grupo de sicarios. De acuerdo con los datos preliminares emitidos por la Policía Nacional, los agresores se desplazaban a bordo de una camioneta color negro, de la cual descendieron varios sujetos armados que abrieron fuego de manera directa contra la víctima.

Tras la ráfaga de disparos, el defensor público fue auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica de emergencia; sin embargo, los galenos del centro de salud solo pudieron confirmar su deceso debido a la severidad de los impactos.

En el lugar del suceso, personal de Criminalística levantó 17 casquillos y tres proyectiles como evidencias para las investigaciones.