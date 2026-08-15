Bomberos Quito: combate aéreo en los incendios forestales en Tanlahua y Pululahua

El combate contra los incendios forestales, en Quito, ha encontrado en el aire un aliado fundamental para enfrentar emergencias de gran magnitud. En escenarios donde la topografía desafía el avance de los equipos terrestres, la intervención de aeronaves especializadas se convierte en la herramienta decisiva para contener la propagación del fuego y mitigar sus impactos en el ecosistema.

En los incendios forestales registrados en las zonas de Tanlahua y Pululahua, las operaciones aéreas demostraron su valor estratégico. Un helicóptero junto a dos aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desplegaron maniobras de precisión en terrenos de extremo peligro, donde la pendiente y la vegetación tupida impedían el acceso directo de los bomberos en tierra.

A través de la técnica del 'bambi bucket' y descargas continuas de agua, las tripulaciones lograron impactar directamente los focos más calientes de la emergencia. Cada sobrevuelo no solo buscaba sofocar las llamas, sino también enfriar la capa vegetal para reducir la intensidad del calor y prevenir que el viento expandiera el fuego hacia nuevas áreas protegidas.

Estas misiones no se realizan de forma aislada; representan el resultado de un minucioso trabajo en equipo. Cada descarga efectuada desde las alturas forma parte de una operación logística altamente coordinada con las brigadas en tierra, garantizando que el agua caiga en los puntos exactos donde el personal de primera respuesta necesita soporte para avanzar de manera segura.

En última instancia, el esfuerzo conjunto entre los recursos aéreos y terrestres reafirma un compromiso absoluto con la protección de la vida, la fauna local y la biodiversidad de la región. La rápida respuesta desde el aire no solo contuvo una amenaza mayor en Tanlahua y Pululahua, sino que subrayó la importancia de la cooperación interinstitucional frente a las emergencias ambientales.