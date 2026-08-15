Darwin Guagua da el salto a Europa: transferido al Brentford y cedido al fútbol español

El volante Darwin Guagua, formado en las canteras de Independiente del Valle, ha dado el salto definitivo al fútbol de Europa. Tras consolidarse como una de las promesas más destacadas de las categorías juveniles del balompié tricolor, la directiva del conjunto del Valle cerró el acuerdo para la venta de sus derechos deportivos al Brentford de Inglaterra, institución que milita en la Premier League.

A pesar de que su pase fue adquirido en su totalidad por el conjunto británico, el jugador no se sumará de inmediato a la plantilla inglesa. La estrategia de desarrollo trazada por la directiva de las 'Abejas' contempla una primera etapa de adaptación en el fútbol español. Por esta razón, el volante tricolor fue cedido a préstamo al Mérida AD, equipo que compite en la Primera Federación de España.

Esta operación responde a una alianza estratégica entre ambas instituciones europeas, permitiendo que el futbolista suma minutos de competencia en una categoría exigente antes de dar el salto a la Premier League. El paso por el fútbol español le otorgará el rodaje táctico y físico necesario para ajustarse al ritmo de juego del 'Viejo Continente', en un entorno propicio para potenciar sus cualidades individuales.

Con apenas 18 años, Guagua se suma a la extensa lista de talentos ecuatorianos promovidos por Independiente del Valle que logran vincularse al mercado internacional. Su traspaso reafirma el modelo de exportación del club de Sangolquí, que continúa posicionándose como una de las canteras más productivas y cotizadas de Sudamérica.

El futbolista viajará en los próximos días a suelo español para someterse a los chequeos médicos de rutina y ponerse formalmente a las órdenes del cuerpo técnico del Mérida AD. Se espera que su debut oficial se produzca en las primeras jornadas del torneo, marcando el inicio formal de su trayectoria en el balompié europeo.