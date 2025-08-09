El Gobierno de Irán arresta a 20 sospechosos de colaborar con Israel en los últimos meses

Una manifestación de solidaridad con el pueblo Iraní en Beirut.

El Poder Judicial iraní informó este sábado 9 de agosto del 2025 del arresto de 20 personas que supuestamente trabajaban para los servicios secretos de Israel -Mosad- en los últimos meses y advirtió que no tendrá piedad si los acusados son condenados por espionaje.

Así lo anunció el portavoz del Poder Judicial, Asghar Jahangiri, quien indicó que algunos de los 20 detenidos han sido puestos en libertad y los cargos han sido retirados, aunque no indicó cuántos, informó la agencia Mizan.

El resto de casos están siendo investigados en estos momentos y Jahangiri advirtió que no tendrán “piedad” en caso de encontrar a los sospechosos culpables de colaborar con su archienemigo.

“El sistema judicial no mostrará ninguna piedad al tratar con los espías y agentes sionistas, y dará una lección a todos los espías y agentes del régimen sionista con sentencias firmes”, aseguró.

Irán ejecutó hace tres días a un preso condenado por “espiar para Israel”, acusado de compartir información sobre un científico nuclear asesinado durante la guerra con el Estado hebreo en junio.

En los últimos dos meses, Irán ha ahorcado al menos a otros tres presos por colaborar con los servicios de inteligencia israelíes en medio de la ofensiva de Israel contra el país persa.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1 000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos.

Durante y después de la guerra, las autoridades iraníes han anunciado múltiples detenciones de personas sospechosas de espiar para Israel.