Gobierno y oposición sostienen primer encuentro hacia una transición política en Venezuela

El gobierno interino de Venezuela y delegados de la oposición sostuvieron este jueves 6 de agosto de 2026 en Caracas un primer encuentro auspiciado por Estados Unidos con miras a una transición política y un eventual llamado a elecciones.

Sin la presencia de la líder de la oposición y Nobel de la Paz María Corina Machado, el proceso arrancó siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

En este tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha gobernado bajo fuerte presión de Washington.

Al término de la primera cita, las partes informaron que "suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional" y "negociación de buena fe".

De igual forma, dijeron que buscarán una "solución política, pacífica, democrática y constitucional", según un comunicado publicado en sus redes sociales.

Sólo los fotógrafos fueron autorizados a acceder al Centro de Convenciones en la instalación militar de La Carlota para el inicio de las conversaciones.

En este encuentro, que comenzó con varias horas de retraso, las delegaciones acordaron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, las partes sesionarán hasta el 12 de agosto.

La mesa fue encabezada, de un lado, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, y del otro, por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015, pero cuyos resultados fueron rechazados por Maduro.

Estados Unidos, 'un garante'

Washington saludó el inicio del diálogo. "Estas conversaciones directas representan una oportunidad única", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: "estabilización, recuperación económica y reconciliación política".

Al llegar a Venezuela el miércoles procedente de España, donde ha vivido exiliada, Figuera dijo que este proceso busca cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en el órgano electoral nacional y una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

El diálogo despierta expectativa entre miembros de la oposición y familiares de presos políticos.

El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, destacó en X que "esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra".

"Esperamos que Venezuela logre cuanto antes la liberación de TODOS los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial”, dijo en su mensaje, en el que proclamó a Machado "como candidata" presidencial.

'No son una ficha de canje'

Observadores aseguran que Washington veta el retorno de Machado a Venezuela, aunque el gobierno estadounidense lo niega.

Trump, de su lado, alaba el trabajo de Rodríguez y ha sugerido en su red social Truth Social que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Por otra parte, los venezolanos más izquierdistas no perdonan el giro de 180 grados del gobierno chavista tras 25 años de discursos antiimperialistas.

"¡Ni colonia ni tutela, la patria no se entrega!" y "Gringo go home", gritaban militantes de izquierda venezolanos en recientes protestas en las que han quemado banderas estadounideses.

Un grupo de familiares de presos políticos solicitaron el jueves a Figuera buscar la liberación de sus seres queridos.

Los presos políticos "no son una ficha de canje, nosotros pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos", pidió a Figuera la hermana de un militar preso.

Mayra Morales, de 40 años, y decenas de personas llevan 60 días de vigilia en un campamento instalado cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Exigen que el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, abogue por la liberación de sus familiares, pero no han sido recibidos por el diplomático.