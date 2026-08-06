¿Qué implica qué otro país declare terrorista a una banda criminal ecuatoriana?

La fuerzas del orden de Ecuador ejecutan operativos para combatir a las estructuras delictivas.

La decisión de un Estado extranjero de declarar como organización terrorista a una banda criminal ecuatoriana tiene efectos que van más allá de una denominación.

Estas medidas habilitan a los gobiernos a aplicar sanciones financieras, restricciones migratorias y mecanismos de cooperación internacional para combatir a las estructuras delictivas y limitar su capacidad de operar.

Hasta este jueves 6 de agosto de 2026, Estados Unidos y Argentina son los dos países que han adoptado este tipo de medidas contra organizaciones criminales originarias de Ecuador.

Tres bandas ecuatorianas ya fueron designadas como terroristas

En septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Los Choneros y Los Lobos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Posteriormente, el 1 de julio de 2026, el Departamento de Estado amplió esa lista con la incorporación de los Chone Killers, grupo que también fue catalogado como terrorista.

Según las autoridades estadounidenses, Los Chone Killers surgieron como una facción de Los Choneros antes de independizarse en 2020 y son responsables de múltiples ataques contra civiles, policías y funcionarios públicos, incluidos asesinatos.

¿Qué efectos tiene esta designación en Estados Unidos?

La clasificación como organización terrorista extranjera permite a las autoridades estadounidenses adoptar medidas para debilitar la estructura financiera de estos grupos.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Congelamiento de bienes y activos de sus principales cabecillas y empresas vinculadas en territorio estadounidense.

de sus principales cabecillas y empresas vinculadas en territorio estadounidense. Bloqueo del acceso al sistema financiero de Estados Unidos, lo que interrupte operaciones de lavado de dinero y mecanismos para ocultar recursos ilícitos.

de Estados Unidos, lo que interrupte operaciones de lavado de dinero y mecanismos para ocultar recursos ilícitos. Negación o revocatoria de visas para integrantes de estas organizaciones.

para integrantes de estas organizaciones. Mayor intercambio de inteligencia y cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Argentina también declaró terroristas a los Chone Killers

El 6 de agosto de 2026, el Gobierno de Argentina resolvió declarar a los Chone Killers como organización terrorista e incorporarlos al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

La decisión fue anunciada tras la visita oficial del presidente Javier Milei a Quito, donde sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

Las consecuencias de esa declaratoria en territorio argentino

La inclusión en este registro permite a las autoridades argentinas aplicar diversas medidas para impedir que la organización utilice el país como plataforma para sus operaciones.

Entre ellas constan: