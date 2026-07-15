La guerra entre Irán y EE.UU. se recrudece y se paraliza el tránsito por Ormuz

Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán el 15 de julio, tras reimponer un bloqueo naval y reanudar la guerra entre ambos países.

El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó, este miércoles 15 de julio de 2026, tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estrecho de Ormuz y los puertos iraníes.

Casi un mes después de que Washington y Teherán firmaron un protocolo de acuerdo con miras a poner fin a la guerra en Oriente Medio, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

Estados Unidos lanzó el miércoles dos nuevas andanadas distintas de bombardeos sobre las costas de Irán y disparó contra un petrolero que intentaba romper su bloqueo a los muelles iraníes, restablecido la víspera.

Irán, que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz el fin de semana pasada, prometió que esa vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos permanecería clausurada hasta el fin de las "agresiones" estadounidenses.

Teherán también ha atacado en instalaciones de represalia estadounidenses en toda la región, lo cual socava cada vez más los esfuerzos diplomáticos para poner de manera duradera a la guerra desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israeloestadounidenses contra su territorio.

A primera hora de este jueves, Kuwait informó que estaba interceptando drones iraníes mientras que en Baréin sonaron las sirenas antiaéreas.

Escala tensión en el estrecho de Ormuz

Esta nueva escalada de los enfrentamientos comenzó el 7 de julio tras varios ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a Irán.

La ofensiva, sin precedentes desde el alto al fuego de abril, echa por la borda un protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que debía poner fin a las hostilidades.

"Un protocolo de acuerdo solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se aplican", declaró el miércoles el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un comunicado.

"Si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio (...), no tenemos ninguna razón para adherirnos", afirmó.

La ciudad portuaria de Bushehr, sede de la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada el miércoles, al igual que los alrededores de Iranshahr (sureste). Siete militares murieron allí, según el ejército iraní, que contabilizó 13 lanzamientos de misiles estadounidenses.

"Los bombardeos han reducido aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz" y se prolongaron durante 90 minutos, indicó de su lado el ejército estadounidense.

Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según Teherán.

El petróleo se dispara ante las nuevas hostilidades en estrecho de Ormuz

Incremento del precio del petróleo

En el estrecho de Ormuz, situado en aguas iraníes y omaníes y por el que antes de la guerra transitaba un 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, el tráfico se redujo tras el ataque contra varios petroleros.

El miércoles, los precios del petróleo se mantuvieron estables tras la fuerte subida del inicio de semana, con el barril de Brent, referencia internacional, en torno a los 85 dólares.

Al reimponer el bloqueo de los puertos iraníes, el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende presionar a Teherán, que quiere mantener el control del estrecho y solo autoriza un único corredor de navegación a lo largo de sus costas.