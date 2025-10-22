Gustavo Petro: 'La cocaína se está yendo por Manta, ahora Ecuador exporta más cocaína'

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la exportación de droga desde Ecuador.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la cocaína ahora se exporta desde el puerto de Manta, Ecuador, gracias a los cambios estratégicos en la política antidrogas de su gobierno. Aseguró que han reducido la salida de droga desde territorio colombiano.

La declaración de Petro fue en una entrevista con el periodista Daniel Coronell para la cadena Univisión. Petro también respondió a acusaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a Petro de “líder del narcotráfico”. Petro defendió los resultados de su administración, destacando incautaciones récord en los últimos meses.

Durante el diálogo, Petro mostró un mapa y afirmó: “La cocaína se está yendo por Manta, porque en Colombia cambiamos la estrategia y ya no sale casi por aquí”. El presidente también cuestionó las acusaciones de Washington contra el “Cartel de los Soles”, ligado al gobierno venezolano, al preguntar: “¿De quién es el Cartel de los Soles si la droga se va por Ecuador?”.

Según la UNODC, los cultivos de coca en Colombia crecieron solo un 3% en 2024, con un abandono del 50% de plantaciones en zonas selváticas. En contraste, Ecuador ha emergido como un corredor clave.

Las declaraciones de Petro fueron en medio de tensiones en las relaciones con Estados Unidos. Trump suspendió en octubre de 2025 la ayuda económica a Colombia, valorada en 377,5 millones de dólares anuales, y revocó la visa de Petro, acusándolo de “desequilibrado mental”.

Petro ha criticado la política exterior estadounidense, incluyendo bombardeos en el Caribe, y ha instado a los militares de ese país a priorizar el derecho internacional.

El periodista Coronell mencionó rumores sobre una visita secreta de Petro a Manta tras la posesión de Daniel Noboa en 2023, vinculada a una supuesta reunión con alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

Petro negó los señalamientos. Los Choneros, sancionados por EE.UU. en 2024 por nexos con el Cártel de Sinaloa, controlan rutas en Manabí, donde la violencia persiste pese a la recaptura de “Fito” en junio de 2025.