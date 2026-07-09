Hallan sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

Después de 14 días de intensa búsqueda, equipos de rescate encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años que permanecía desaparecido desde los terremotos registrados en Venezuela.

El hallazgo ocurrió entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia.

A dos semanas del desastre, las autoridades confirmaron que el cuerpo del menor fue localizado este miércoles durante las labores de búsqueda que continúan en distintos sectores afectados.

Lucas Gámez había sido reportado como desaparecido desde el 24 de junio, cuando los fuertes sismos provocaron el derrumbe de varias edificaciones.

Un hallazgo desgarrador junto a sus abuelos

El hallazgo se produjo en un edificio colapsado de La Guaira, donde equipos de rescate venezolanos e internacionales mantienen las operaciones para encontrar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, que participó en las labores de búsqueda, confirmó que Lucas fue encontrado junto a los cuerpos de sus abuelos dentro del inmueble. Los restos fueron recuperados y serán entregados a la familia conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

La emergencia continúa dejando cifras elevadas de víctimas. De acuerdo con el balance oficial, los terremotos han causado 3 685 fallecidos, cerca de 17 000 personas heridas y miles de desaparecidos, mientras siguen las tareas de rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

El padre del niño agradeció el apoyo recibido

Tras la confirmación del hallazgo, Marcos Gámez, padre del menor, expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas durante los días de búsqueda. Su mensaje fue difundido por la periodista Esteninf Olivarez.

Las autoridades venezolanas mantienen desplegados operativos de atención para las familias afectadas por los terremotos, mientras continúan las labores de remoción de escombros y búsqueda de desaparecidos en las regiones impactadas por el desastre.

<p lang="es" dir="ltr">💔 La Guaira | Marcos Gámez, padre de Lucas, el niño de 9 años localizado sin vida este miércoles, agradeció las muestras de apoyo y el acompañamiento que recibió de toda Venezuela durante la búsqueda de su hijo.<br><br>El mensaje fue difundido por la periodista Esteninf Olivarez,… <a href="https://t.co/OXbVdhqAs6">pic.twitter.com/OXbVdhqAs6</a></p>— freddyzur (@freddyzur) <a href="https://x.com/freddyzur/status/2074985697078030602?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2026</a> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all">

La tragedia ha generado una amplia respuesta de equipos de emergencia y organizaciones humanitarias, que permanecen trabajando en las zonas más golpeadas por los sismos para atender a los sobrevivientes y apoyar a las familias de las víctimas.