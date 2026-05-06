Neerlandeses que murieron por hantavirus en crucero viajaron por Chile, Uruguay y Argentina

Tres pacientes sospechosos de casos de hantavirus fueron evacuados del barco y fueron trasladados a los Países Bajos para recibir atención médica.

La pareja de neerlandeses que falleció por hantavirus recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero. Así lo informaron autoridades sanitaria, este miércoles 6 de mayo de 2026.

"Se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas", indicó el Ministerio de Salud argentino, que rastreó los ingresos y egresos.

Tres personas presumiblemente infectadas con hantavirus fueron evacuadas este miércoles 6 de mayo del crucero inmovilizado frente a Cabo Verde, para ser trasladadas a Países Bajos. Esto luego de que expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana.

Desde 1996, cuando comenzó a ser obligatorio el registro, no se ha identificado la presencia de la cepa Andes en Tierra del Fuego, provincia en el extremo sur de Argentina de la que Ushuaia es capital.

Circula en cambio en las provincias patagónicas de Chubut, Río Negro y Neuquén, así como en el sur de Chile.

La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero.

Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

El ministerio de Salud de Chile dijo a la AFP que de momento no tienen "antecedentes de que los casos confirmados del crucero hayan transitado por territorio chileno".

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas. El Ministerio de Salud argentino no especuló sobre el posible lugar de contagio de la pareja.

"Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país" a los neerlandeses, indicó el comunicado de las autoridades argentinas.

Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina.

Allí realizarán "operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.