Hombre se disfrazó durante tres años de su madre muerta para acudir a cobrar su pensión

Un hombre de 56 años se disfrazaba de su madre muerta para cobrar su pensión.

Un italiano, de 56 años, fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar su carné de identidad para seguir cobrando su pensión. El caso conocido como “El Escándalo de la Sra. Doubtfire”, en referencia a la famosa película de Robin Williams, se conoció este martes 25 de noviembre del 2025.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua, en el norte de Italia el pasado 11 de noviembre. Aquel día un hombre, enfermero de profesión, acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall'Oglio y pidiendo renovar su carné de identidad.

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Según informó Corriere della Sera, la mujer, Graziella Dall’Oglio, murió hace tres años, pero su hijo nunca reportó su fallecimiento. En lugar de ello, ocultó el cuerpo momificado en una bolsa para dormir bajo un lavadero,

Acto seguido, los agentes allanaron su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión, según las misma fuentes.

El periódico 'Il Corriere della Sera' publicó la fotografía de carné que el hombre se hizo vestido supuestamente de su madre para tratar de seguir cobrando su pensión.

El hombre llegó a percibir alrededor de 61 000 dólares anuales, entre la pensión y las rentas de tres propiedades. La estafa fue descubierta cuando un funcionario público notó “rasgos masculinos” en la supuesta mujer, como su voz grave y su cuello ancho.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.