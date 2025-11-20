Ministerio de Desarrollo Humano alerta de estafa con entrega de bonos de mil dólares

Los bonos entregados por el Estado se basan en el Registro Social.

Mensajes difundidos en redes sociales ofrecen un bono de mil dólares. Este jueves 20 de noviembre de 2025 el Ministerio de Desarrollo Humano alertó que se trata de una estafa.

"El apoyo económico de 1 000 dólares para hogares en situación de vulnerabilidad", ofrece un mensaje difundido desde una cuenta denominada 'Mies Bonos', que es falsa.

El supuesto "anuncio oficial" ofrece un bono de mil dólares para los ciudadados "que cumplan los requisitos". Además añade la necesidad de un registro en línea hasta el 22 de noviembre.

El mensaje incluye un link para el supuesto registro e información de los bonos en cuestión. El gobierno ecuatoriano advirtió que se trata de una estafa y llamó a la ciudadanía a no entregar sus datos.

El mensaje difundido incluye una imagen con el logo de "El Nuevo Ecuador", lo que podría confundir a los usuarios.

El MDH recordó que no realzia inscripciones de ningún tipo a través de enlaces de este tipo. Los bonos se entregan solo a quienes constan en el Registro Social, la base de datos oficial de los programas sociales.

El Registro Social es una herramienta del Estado que contiene información social, económica y demográfica de los ecuatorianos. Esta base de datos permite al Gobierno determinar quiénes realmente necesitan apoyo económico y orientar sus programas hacia las familias más vulnerables.

Según la Unidad del Registro Social, más de 11 millones de personas constan actualmente en su sistema. Esta base de datos tiene una vigencia de cinco años.