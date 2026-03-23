ICE detiene a una madre y su hija pequeña en el Aeropuerto de San Francisco EE.UU.

Detención de madre con su hija en aeropuerto de San Francisco tras despliegue de ICE

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas genera momentos de tensión la noche del 22 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), luego de que agentes detuvieran a una mujer que viajaba junto a su hija.

El hecho ocurre en una de las terminales del aeropuerto y rápidamente se vuelve viral en redes sociales, donde testigos captan el momento en el que la mujer es retenida mientras su hija llora a pocos metros.

Un operativo que genera alarma

De acuerdo con los videos difundidos, los agentes algunos vestidos de civil proceden a detener a la mujer, lo que provoca la reacción de pasajeros que se encontraban en el lugar.

Testigos cuestionan la intervención, señalando que los oficiales no se identifican de inmediato, lo que genera confusión y temor. En medio de la escena, varias personas exigen explicaciones e incluso piden la presencia de la policía local.

Lo que dicen las autoridades

Según el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer detenida contaba con una orden de deportación vigente desde 2019 y habría intentado evadir a los agentes durante el procedimiento.

Las autoridades también señalan que el operativo no forma parte del reciente despliegue de agentes en aeropuertos, aclarando que ocurre antes de la implementación de estas medidas.

El hecho ocurre en medio de un contexto de endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, que incluyen un aumento de operativos y controles en distintos espacios públicos.

Este tipo de intervenciones ha sido objeto de debate por sus implicaciones sociales y humanitarias.