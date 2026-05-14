Choque en la Ruta Viva provoca cierre vial en sentido Aeropuerto - Quito

La Ruta Viva fue parcialmente cerrada por un choque múltiple.

Un choque en la Ruta Viva causó un cierre vial en sentido Aeropuerto - Quito, la mañana de este jueves 14 de mayo de 2026.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró parcialmente la vía mientras se atiende la emergencia.

Dos vehículos chocaron en el carril izquierdo y central. Una persona resultó herida y fue atendida por paramédicos en el sitio.