Colombia anuncia que se supera impase con Ecuador y reconoce necesidad de cooperación

La bomba sin explotar hallada en la frontera entre Ecuador y Colombia fue retirada

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió un comunicado oficial del Ministerio de Defensa del vecino país en el que se detallan los resultados de la investigación sobre el hallazgo de una bomba sin explotar en la zona fronteriza con Ecuador.

Según el informe, tras una inspección conjunta realizada por técnicos y especialistas de ambos países, se determinó que existe una alta probabilidad, aunque no absoluta, de que el artefacto no impactó en territorio colombiano y que no hubo personas afectadas.

"Se concluye que, aunque no existe 100% de certeza, hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes", se menciona en la publicación de Petro.

El comunicado resalta que la coordinación entre las autoridades de Colombia y Ecuador evidenció un manejo “maduro y profesional”, basado en el respeto mutuo y el interés común por esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se recogió la versión de Ecuador, que aseguró que la operación militar en cuestión se ejecutó de forma legítima dentro de su territorio, con el objetivo de enfrentar amenazas criminales, sin intención de generar tensiones diplomáticas.

Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de dejar atrás el incidente. "Ambos países coinciden en la necesidad de superar este incidente sin que tenga consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad", se menciona en el comunicado.

Además se decidió "dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera".