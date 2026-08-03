Impactante incendio consume un almacén en la ciudad de Qingdao en China
Un incendio de grandes proporciones se registró en un complejo de almacenamiento de la ciudad portuaria de Qingdao, en el este de China.
Fuerte incendio consume un centro de almacenamiento en China y desata el pánico visual
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Actualizado:
03 ago 2026 - 09:19
Las llamas consumieron un almacén que guardaba caucho y pulpa, mientras una densa columna de humo negro fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Incendio de gran magnitud en Qingdao.
Un incendio de gran magnitud se desató la noche del 2 de agosto de 2026 en un almacén operado por la empresa Qingdao Xiangyu Suchuan Supply Chain Co., ubicado en el distrito de Huangdao, en la ciudad de Qingdao, al este de China.
El fuego afectó las instalaciones donde se almacenaban caucho y pulpa, materiales utilizados en procesos industriales y logísticos.
Videos e imágenes difundidos en redes sociales mostraron una espesa columna de humo negro que se elevó sobre la ciudad portuaria mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.
Sin víctimas y con investigación en marcha
Las autoridades informaron que no se reportaron personas fallecidas ni heridas como consecuencia del incendio.
Hasta el momento, tampoco se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro.
La empresa afectada se dedica a ofrecer servicios de almacenamiento y gestión de la cadena de suministro, por lo que el incendio generó una amplia movilización de los organismos de emergencia para evitar que el fuego se extendiera a otras instalaciones cercanas.
Autoridades investigan las causas
Tras controlar la emergencia, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el incendio y evaluar los daños ocasionados en el complejo logístico.
Hasta ahora no se ha informado sobre afectaciones a la población ni sobre el impacto en las operaciones del almacén.
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