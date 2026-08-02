Incendios en Ecuador: al menos cinco emergencias en cuatro provincias en solo 72 horas

Los incendios forestales y estructurales mantienen en alerta a varias zonas del país.

Durante el primer fin de semana de agosto, el sistema de videovigilancia y la Línea Única para Emergencias ECU 911 permitieron detectar y coordinar la atención de varios incendios registrados en diferentes provincias del Ecuador.

Las alertas movilizaron a cuerpos de bomberos, Policía Nacional y otras entidades de respuesta para controlar las emergencias.

Incendios en cuatro provincias

Uno de los primeros incidentes ocurrió la noche del 31 de julio en el sector Florón 4, en Portoviejo.

Un incendio estructural afectó una vivienda de construcción mixta. Los bomberos lograron controlar las llamas y, según el reporte, no se registraron personas heridas, aunque sí hubo daños materiales.

Ese mismo día, en Ambato, se reportó un incendio forestal en un terreno ubicado detrás del Club Tungurahua.

Las cámaras del ECU 911 detectaron focos activos, lo que permitió coordinar el envío de unidades para combatir el fuego.

Dos emergencias en Cuenca

El sábado 1 de agosto, un incendio estructural movilizó a los equipos de emergencia en la intersección de la avenida Loja y México, en Cuenca. Bomberos y policías acudieron al sitio para controlar la situación.

Ese mismo día, otro incendio estructural se registró en el sector Frances Urco. En este caso, además de los bomberos, fue necesaria la coordinación con la empresa eléctrica debido al riesgo de afectación al tendido eléctrico de la zona.

Quito mantiene dos incendios activos

La jornada del 2 de agosto estuvo marcada por dos incendios forestales en la capital.

Uno de ellos se presentó en San Miguel de El Quinche, donde bomberos continúan realizando labores para contener el avance de las llamas que se han incrementado por las condiciones climáticas y los fuertes vientos.

El segundo incendio ocurrió en el sector de La Cima de la Libertad, entre las calles 3 de Marzo y 16 de Junio. Las tareas de sofocación se lograron tras varias horas de labor debido a las condiciones del terreno y la magnitud del fuego.

Monitoreo permanente y llamado a la ciudadanía

El ECU 911 informó que mantiene un monitoreo constante de las emergencias mediante su sistema de videovigilancia y recordó a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier incidente a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1.

Las autoridades también reiteraron el llamado a evitar las quemas de vegetación y otras acciones que puedan generar incendios, especialmente durante la temporada seca, cuando las altas temperaturas y el viento favorecen la rápida propagación del fuego.