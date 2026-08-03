Incendio forestal en El Quinche sigue activo; bomberos realizan labores de enfriamiento

Alerta por humo y ceniza: Incendio forestal en El Quinche continúa activo

El incendio forestal registrado en el sector de La Victoria, en El Quinche, mantiene desplegados a decenas de bomberos que continúan con las labores de enfriamiento y monitoreo la mañana de este lunes 3 de agosto del 2026.

Durante la noche, los equipos de emergencia permanecieron en la zona realizando labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que los focos calientes vuelvan a propagarse.

Las autoridades anunciaron que desde las primeras horas del día siguiente las operaciones serán reforzadas con apoyo aéreo para acelerar la extinción total del incendio.

El viento complicó el combate del fuego

De acuerdo con información proporcionada por los organismos de emergencia, el incendio comenzó la tarde del viernes y se extendió rápidamente por efecto de los fuertes vientos y la presencia de una quebrada, lo que dificultó el acceso de los equipos de respuesta.

Las labores también contaron con el respaldo de los habitantes de los barrios La Victoria y San Miguel, quienes colaboraron llevando agua, alimentos y bebidas calientes para los bomberos.

Vecinos relataron que el fuego alcanzó zonas de vegetación y provocó la pérdida de árboles frutales y sembríos ubicados en la parte baja de la quebrada.

Apoyo aéreo y monitoreo permanente

Durante la jornada se realizaron descargas de agua con un helicóptero, mientras tanqueros abastecieron a las unidades terrestres que permanecen distribuidas en distintos puntos del incendio.

El monitoreo continuará para controlar cualquier posible reactivación causada por el viento o las altas temperaturas.

Las autoridades señalaron que actualmente no existen líneas continuas de propagación, aunque persisten pequeños focos que requieren intervención constante.

La prioridad es impedir que las llamas alcancen viviendas, invernaderos y otras áreas cercanas.

Recomendaciones para la población por humo y ceniza

La Secretaría de Salud recomendó a la ciudadanía reducir las actividades al aire libre si percibe humo o ceniza.

En los sectores con alerta naranja y roja se aconseja el uso de mascarilla, especialmente para niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, brigadas de salud permanecen desplegadas en las zonas afectadas entregando mascarillas y brindando recomendaciones para disminuir la exposición al humo generado por el incendio forestal.

Sanciones por provocar incendios forestales

Las autoridades recordaron que provocar un incendio forestal puede ser sancionado con multas superiores a USD 36 000, además de las responsabilidades administrativas y penales que determine la ley.

También recordaron que las quemas a cielo abierto de desechos pueden generar sanciones económicas.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier columna de humo o presencia de fuego al ECU 911, con el fin de permitir una respuesta rápida y evitar que nuevas emergencias pongan en riesgo a las personas y al ambiente.