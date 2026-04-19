Incendio arrasa poblado flotante en Malasia y deja miles de afectados

Casi 200 viviendas destruidas y cientos de desplazados por un incendio en Malasia

Alrededor de 1.000 viviendas quedaron destruidas tras un incendio registrado la madrugada de este domingo en el poblado flotante de Kampung Bahagia, en el este del país.

El siniestro afectó a más de 9.000 personas, aunque hasta el momento no se reportan víctimas mortales, según autoridades locales.

Magnitud del incendio

El fuego consumió una superficie de más de cuatro hectáreas y alcanzó cerca de 1.200 viviendas, de las cuales la mayoría resultó gravemente afectada.

Imágenes difundidas muestran estructuras completamente calcinadas y reducidas a escombros tras la rápida propagación de las llamas.

El jefe policial del distrito, George Abd Rakman, confirmó la magnitud del impacto en la población.

Dificultades en la emergencia

El incendio fue reportado alrededor de la 01:30, lo que movilizó a decenas de bomberos de Sandakan y zonas cercanas.

Las labores de extinción se complicaron debido a la marea baja, que dificultó el acceso a fuentes de agua en este asentamiento construido sobre el mar.

Las autoridades declararon la zona como área de desastre, aunque el fuego ya fue controlado.