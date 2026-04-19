Ocho niños mueren en tiroteo en Luisiana; sospechoso fue detenido por la Policía

Un hombre mató a ocho niños en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en la ciudad de Shreveport, en un hecho que autoridades califican como un caso de violencia doméstica.

El sospechoso, que tenía relación familiar con algunas de las víctimas, fue abatido por la Policía tras huir en un vehículo robado.

Ataque en dos viviendas

Según la Policía de Shreveport, el atacante disparó primero contra una mujer en una vivienda y luego se trasladó a otra casa, donde asesinó a los menores.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 años, mientras que dos mujeres resultaron gravemente heridas y un adolescente sufrió lesiones leves.

El jefe policial Wayne Smith calificó el hecho como devastador y sin precedentes en la ciudad.

Persecución y abatimiento

Tras el ataque, el sospechoso robó un vehículo a punta de arma y huyó del lugar, lo que derivó en una persecución policial.

El operativo terminó en una zona cercana, donde los agentes dispararon y abatieron al atacante.

La Policía Estatal de Luisiana investiga el procedimiento, aunque no hay indicios de irregularidades por parte de los oficiales.

Comunidad en shock

Autoridades locales señalaron que se trata de una de las tragedias más graves registradas en la ciudad.

El alcalde Tom Arceneaux indicó que la comunidad se encuentra de luto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

El caso sigue en desarrollo y las identidades de las víctimas no han sido reveladas oficialmente.