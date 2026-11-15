Incendio cerca del MetLife Stadium tras partido de la NFL

Una densa columa de humo ingresó a una parte del MetLife Stadium debido a un incendio.

Un incendio se registró la tarde de este domingo 15 de noviembre de 2026 en las inmediaciones del MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, luego del partido de la NFL entre Buffalo Bills y New York Jets.

El fuego se originó cerca de la estación de tren y del acceso este del estadio, alrededor de las 17:51 (hora local). Las llamas afectaron una carpa instalada en el exterior del escenario deportivo y provocaron una densa columna de humo que ingresó hacia las gradas.

Ante la emergencia, se pidió a las personas que todavía permanecían en el recinto mantenerse alejadas de la zona este. Bomberos de la zona acudieron al lugar y lograron controlar el incendio.

Según los reportes de medios estadounidenses, no se registraron personas heridas ni daños en otras estructuras. Las causas del incidente permanecían bajo investigación.

El MetLife Stadium había recibido horas antes el encuentro entre Buffalo Bills y New York Jets, que terminó con victoria de los Bills por 31-12.