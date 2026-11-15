Mujer murió tras caer del edificio Multicomercio en Guayaquil este domingo 15 de noviembre

Un lamentable hecho se registró la noche de este domingo 15 de noviembre de 2026, en el edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil. Una mujer habría caído del primer piso.

Según la versión de un testigo, antes de caer la víctima habría pedido auxilio y que aparentemente otra persona la habría lanzado.

El cuerpo de la mujer quedó sobre la acera del edifico y fue cubierto por una manta celeste. La escena fue cercada con cintas amarillas de peligro.

Una pareja que se identificó como familiar de la mujer entró en la escena mientras se esperaba la llegada de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo.

Entre las versiones de lo ocurrido se dice que la mujer habría querido evitar un robo. Sin embargo, hasta las 22:00 no existía un pronuncimiento oficial de las autoridades para esclarecer las causas de esta tragedia.

El edificio Multicomercio permanece abandonado tras el incendio ocurrido en febrero de este año.