Incendios forestales en Oklahoma y Kansas queman casi 59 mil hectáreas

Una enorme columna de humo cubre el cielo mientras el incendio de Ranger Road arde en el condado de Beaver, Oklahoma, el martes 17 de febrero de 2026.

Un violento incendio forestal que se originó el martes en el Panhandle de Oklahoma se extendió rápidamente hacia el sur de Kansas, consumiendo vastas áreas de vegetación, provocando órdenes de evacuación y manteniendo en alerta a las autoridades de emergencia por las condiciones peligrosas de viento y clima seco.

El fuego, identificado como el Ranger Road Fire (Incendio en camino forestal), comenzó en el condado de Beaver County y se propagó hacia el norte hasta comunidades en Clark County, Meade County y otras zonas rurales de Oklahoma y Kansas, quemando al menos 145,000 acres (aproximadamente 58,700 hectáreas) sin que el control del incendio haya mostrado avances significativos, según reportes oficiales.

La expansión del incendio ha sido impulsada por vientos intensos de más de 100 km/h y condiciones extremadamente secas, que han hecho difícil la labor de los equipos de bomberos y han limitado el uso de recursos aéreos en los esfuerzos de contención.

Las autoridades han decretado órdenes de evacuación obligatoria para localidades como Ashland y Englewood, en el sur de Kansas, así como áreas rurales cercanas después de que las llamas cruzaron carreteras principales. Se han habilitado refugios temporales en Coldwater, Kansas, para los residentes desplazados por el fuego.

El incendio ha afectado asimismo otras rutas de transporte y provocado el cierre de tramos de carreteras interestatales debido al humo denso y la visibilidad reducida. Equipos de emergencia de múltiples condados y agencias estatales trabajan de manera coordinada para mitigar la propagación del fuego.

Hasta ahora las estructuras habitacionales dentro de las áreas evacuadas han sido protegidas lo mejor posible, y no se han reportado víctimas mortales, aunque sí se han registrado al menos cuatro bomberos lesionados durante las labores de combate, según actualizaciones de agencias locales.

Autoridades de gestión de emergencias precisan que las condiciones climatológicas, con sequedad y ráfagas de viento continuas, siguen representando un desafío significativo para los esfuerzos de control, y recomiendan a la población evitar acercarse a zonas afectadas y seguir las instrucciones de evacuación.

El incendio forestal en Oklahoma y Kansas se suma a una temporada de riesgo elevado en la región de las Grandes Llanuras, donde se han emitido alertas de peligro de incendios por condiciones meteorológicas adversas.